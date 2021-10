“Possiamo pensare che saremo definitivamente fuori dall’emergenza, e togliere tutti quanti la mascherina, la prossima primavera. Ma fin da oggi le cose vanno decisamente meglio. Le discoteche? NOn bisogna avere un atteggiamento dieologico, va bene il 50 per cento ma con tampone negativo o due dosi di vaccino”.

Qualche boccata di ossigeno, un paio di iniezioni di speranza, il tutto supportato dai dati scientifici. Così, l’intervento di Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie infettive e tropicali del Policlinico San Martino di Genova, ha scaldato la platea intervenuta all’ultima tappa del Festival organizzato dall’hub Salute presso l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

Intervistato dal direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi lo specialista ha toccato i temi più caldi del momento: la lenta uscita dall’emergenza, le vaccinazioni non da tutti accettate, le terapie domiciliari che girano su internet, la scarsa cultura scientifica del nostro Paese. E ha dato qualche informazione sulla pillola antivirale molnupiravir di Merck (Msd in Italia), candidata ad essere il primo farmaco da prendere per bocca contro il Covid-19.

Il Festival si chiama “Ritorno al futruro”: che cosa possiamo aspettarci allora? Usciremo presto dall’emergenza oppure dovremo imparare a convivere con il coronavirus?

“Ebbene sì, dovremo un po’ abituarci a convivere con il virus. E’ chiaro che il virus non si spegne con un on-off. Diventerà endemico, ma grazie ai vaccini sarà affrontabile e gestibile. Però scordiamoci di poter dire che il virus un giorno non esisterà più”

Che tempi prevede per un ritorno alla quasi normalità?

“Ragionevolmente andremo avanti con una sistuazione incerta ancora tutto l’autunno e l’inverno. Molte persone devono ancora vaccinarsi. La prossima primavera avremo il 95% di immuni e forse nessuno nelle terapie intensive”.

E’ partita fra l’altro la campagna per la vaccinazione antinfluenzale insieme al vaccino anti-Covid. Diventerà una situazione standard?

“Direi di sì perchè anche il vaccino del Covid diventerà simile a quelli antifluenzali. Lo faremo già adesso con la terza dose e diverrà il nostro compagno del futuro. Spero che si entri al più presto nell’ottica di vaccinarsi e vaccinare i propri figli”.

Quanto conta l’approccio culturale per coloro che diffidano dei vaccini? Come mai certe persone rifiutano di affidarsi ai dati e credere ai risultati ottenuti dalla scienza? E’ paura o sfiducia?

“Credo che sia un problema culturale: la nostra scuola non è in grado di dare quei contenuti scientifici che servono per fare capire. Gli argomenti che vengono portati da chi non vuole il vaccino hanno alla base una cultura di “antiscienza” quasi medievale e oscurantista. Bisogna mettere in evidenza i dati. Chi non si è vaccinato alla fine si convincerà attraverso i fatti e con i numeri. I nostri ospedali oggi respirano grazie ai vaccini e non grazie al lockdown”.

E che cosa ne pensa della nuova pillola in arrivo dall’America?

“Non è certo l’elisir di lunga vita e non esclude il vaccino. La rete del trapezista sono i vaccini, se la rete non funziona abbiamo i monoclonali oggi e la pillola domani. E per domani intendo le prossime 4 o 6 settimane. Ma questa non è la soluzione di tutti i mali. Bisogna vedere per chi va bene. Ha un effetto antivirale perchè inibisce la dubplicazione del virus”.

Torniamo alla parola “normalità”. Si sta parlando di riaperture: teatri, stadi, cinema. E discoteche. Cosa ne dice?

“Va bene il 50% se chi vi entra è vaccinato, non ci sono problemi. Evitiamo l’ideologia contro le discoteche prese troppo spesso come capro espiatorio. Apriamole e mettiamoci dentro i vaccinati.”

E le mascherine? Possiamo togliercele?

“Sulle mascherine bisogna uscire dalla logica dell’imposizione. Chi si sente più tranquillo a indossarla, lo faccia. E chi non vuole metterla non venga additato come un potenziale untore o un irresponsabile. Gestirla col buon senso. E la prossima primavera ce la potremo scordare definitivamente”.

Un’ultima delicata questione: i vaccini anche per i bambini di 5 anni. Lei è d’accordo?

“Se ci sono 10 vaccinazioni obbligratorie per i bambini, perchè non fare l’undicesima? Meglio che far incontrare questo virus ai bambini. Sarebbe un modo per avere scuole più sicure”.

Avremo altre pandemie?

“Le avremo certamente. Perché il mondo non è nostro, e i microbi conoscono meglio l’ambiente, si riproducono più velocemente e approfittano delle nostre disattenzioni e del nostro scarso rispetto per l’ambiente. Mangiare un animale selvatico o tenere aperti i wet market sono un esempio”.