Somministrare il vaccino Astrazeneca a tutte le fasce di età e a tutti i soggetti, con la prima dose a più persone possibili, con modalità di massa, senza differenziare priorità di rischio. Lo propone il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. L’infettivologo, in un post su facebook, suggerisce anche di “guardare e imparare da come hanno fatto altri paesi meglio organizzati di noi, Israele, Uk, Usa, con acquisti diretti extra Ue”. Infine, il presidente della società italiana di terapia antinfettiva torna a ribadire la necessità di rendere “inabile al lavoro in ospedale, specie nei reparti covid, chi non si vuole vaccinare”.