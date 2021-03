“L’Italia ha fatto 8,96 dosi di vaccino anti covid ogni 100 abitanti e siamo oltre il 45/mo posto della classifica mondiale. Vi sembra che stia funzionando? A me no. Dobbiamo cambiare passo”. Lo sostiene l’infettivologo genovese Matteo Bassetti via Facebook.

“Ci vuole più coraggio e pensare che siamo in emergenza. Ci vogliono siti di somministrazione da 5.000-6.000 dosi di vaccini al giorno – sottolinea – che lavorino almeno su 12-14 ore al giorno. Occorre semplificare il consenso informato e la procedura per somministrarlo. Ci vuole meno burocrazia: si faccia un Dpcm su questo non solo sui lockdown più o meno rossi. Ci vuole un cambio radicale nell’organizzazione logistica. Stiamo ancora passeggiando, dobbiamo correre”.