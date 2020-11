I dati dell’ultimo bollettino su Covid-19 in Italia “confermano il trend degli ultimi giorni, con una crescita importante del numero dei contagi e delle ospedalizzazioni, anche di quelle in terapia intensiva, per cui è il momento di intervenire. Lo era già 3 settimane fa ed è ancora più urgente adesso cercare di limitare la diffusione dei contagi, soprattutto in alcune aree del nostro Paese che sono più problematiche rispetto ad altre. Lì non si può più aspettare”. Parola di Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, intervistato dal Tg4.

Fonte