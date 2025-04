Bassetti e lo sfogo in aeroporto, autogol social: cosa è successo

Matteo Bassetti, noto professore, si è sfogato sui social durante un imbarco all’aeroporto di Malpensa, lamentandosi delle condizioni sotto la pioggia. In un video condiviso, ha criticato l’assenza di copertura per i passeggeri mentre attendevano di salire a bordo dell’aereo. “Grande organizzazione dell’aeroporto della Malpensa. Imbarco sotto il diluvio senza nessuna copertura… neanche le bestie”, ha scritto, accompagnando il messaggio con una clip dove si vedono le avverse condizioni meteo e l’aereo in attesa di decollo.

Il post ha scatenato una serie di commenti su piattaforme come Instagram e X, ma la maggior parte delle risposte non sembra supportare Bassetti. Alcuni utenti hanno sottolineato che il ‘finger’, il tunnel che collega il gate all’aereo, ha dei costi e che chi sceglie le compagnie low cost non può aspettarsi gli stessi servizi delle compagnie aeree tradizionali. Un utente ha suggerito a Bassetti di volare con compagnie come Alitalia o Lufthansa la prossima volta, invece di lamentarsi delle condizioni delle low cost. Altri commentatori hanno evidenziato come sia paradossale spendere per un volo a basso costo e aspettarsi servizi di livello superiore, e qualcuno ha persino riflettuto sulla situazione in cui altri passeggeri potrebbero ritrovarsi in un video in quanto vittime della complessità dell’imbarco.

La questione ha quindi sollevato un dibattito sulle aspettative dei passeggeri in base ai costi dei biglietti e sui servizi forniti dagli aeroporti e dalle compagnie aeree.