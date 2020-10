“Ha già detto tutto Crisanti…”. Il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, non nasconde un pizzico di malumore per la ‘gestione del cronometro’ nella puntata di Cartabianca a cui partecipa come ospite in collegamento come il professor Andrea Crisanti. “Lei è molto generoso oggi, siamo d’accordo su tutto”, dice Crisanti. “Parla solo lui, non capisco cosa mi abbiate invitato a fare. Va bene così, va bene… sì, sì”, aggiunge Bassetti rivolgendosi a Bianca Berlinguer. “Non l’ho costretta in tempi più rigidi rispetto a quelli del professor Crisanti”, dice la giornalista.

