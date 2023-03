Bassetti Accappatoio In Cotone Jersey Con Cappuccio e Cintura Art. Capsule

Un accappatoio Bassetti è il compagno ideale per le tue docce rilassanti. In morbido cotone Jersey da 295grammi almetro quadro, è disponibile in quattro colorazioni in tinta unita da abbinare alle spugne da bagno per dare un tocco personale al tuo bagno.

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 dicembre 2022ASIN ‏ : ‎ B0BQ7DFRQFNumero modello articolo ‏ : ‎ 565689Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Composizione: 90% Cotone 10% Poliestere

Accappatoio con cappuccio e cintura in morbido e leggero cotone jersey. Ideale per la palestra o la piscina perchè poco ingombrante e ad alto potere assorbente

Disponibile in quattro colori e rigorosamente Made in Italy

39,90€