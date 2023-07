Bassetti Accappatoio Dream Nuova Collezione Uomo Donna Adulto Unisex

L’acquisto di un accappatoio Bassetti arriva con una storia che continua da quasi 200 anni, questa compagnia infatti fonda le sue prime radici nel 1830 con l’apertura di un piccolo laboratorio tessile e giunge al giorno d’oggi con una collezione molto estesa di accessori per la casa. Per quello che riguarda questo particolare prodotto vale la pena sottolineare quindi l’esperienza nel campo, che è davvero tanta. Questo modello, come tutti gli altri prodotti di questa categoria e marca si avvale di una qualità alta e di un utilizzo di materiali di buonissima fattura.. Realizzato in puro cotone, questo Bassetti non solo è molto comodo ma anche morbido al tatto e quindi carezzevole sulla pelle. Inoltre è anche in grado di offrire un asciugatura rapida e completa, ideale sia per uso casalingo ma anche per essere usato all’aperto. Questo modello della Bassetti, così come tutti gli altri realizzati con lo stesso materiale, è estremamente facile da lavare in lavatrice, la qualità del cotone non sembra risentire infatti di molti lavaggi. Importante però sapere che certi tipi di programmi saranno da preferire ad altri, un po’ di accortezza sarà infatti necessaria se si desidera che questo prodotto duri a lungo. Dopo il lavaggio potrà anche essere messo tranquillamente in asciugatrice senza perdere ne colore, ne pelucchi e senza sfilacciarsi nelle cuciture. Durante i primi lavaggi potrà perdere pelucchi e del colore in eccesso senza sbiadire. Questo particolare modello è dotato di un ampio e comodo cappuccio, realizzato anch’esso in cotone e progettato per avere con un collo largo che lascia una bella sensazione sulla pelle. Per quanto riguarda invece le tasche la collocazione è laterale ed offre un ampio spazio per mettere le mani all’interno. La cintura è piuttosto lunga e morbida, ideale per essere regolata su diverse taglie, il prodotto inoltre occupa poco spazio una volta ripiegato e per questo motivo è facile da immagazzinare.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 37 x 31,2 x 9,6 cm; 1,1 KgDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 aprile 2021Produttore ‏ : ‎ BassettiASIN ‏ : ‎ B092MCN1DWNumero modello articolo ‏ : ‎ 9284741Categoria ‏ : ‎ Uomo

✔️ QUALITÀ: 100% morbida spugna di puro cotone, Grammatura: 360 gr/mq che garantisce alto gradi di Assorbenza.

Cotone

Chiusura: Stringata

✔️ DURATA: Può essere comodamente messo in Lavatrice a max 40-60° e igienizzato senza bisogno di faticare a lavarlo a mano garantendo lunga durata all’uso e ai lavaggi.

Stile scollo: A scialle

scollo con risvolto

