Bassetti Accappatoio con Cappuccio Serie Vivian in morbida spugna 100% Cotone Altamente Assorbente. ITALY Designed

Descrizione prodotto

ACCAPPATOI BASSETTI

Vi presentiamo uno degli accappatoi da uomo più confortevoli sul mercato. Realizzato con un morbido tessuto 100% cotone, questo accappatoio è perfetto per una pausa rilassante dopo una bella doccia.

QUALITÀ

Lo stile classico ed elegante di questo accappatoio da uomo renderà la vostra esperienza di relax ancora più piacevole. La sua cintura in vita è regolabile, così da adattarsi a qualsiasi taglia.

La nostra collezione di accappatoi da uomo è disponibile in una varietà di colori e stili, quindi sicuramente troverete quello adatto a voi.

ALTA QUALITÀ E COMODITÀ:

Realizzato con 100% cotone 360 gr/m2 che lo rende delicato sulla pelle, morbido ed estremamente assorbente. Comodo da indossare, con tasche ampie e cappuccio.

Ha una comoda vestibilità ed è dotato anche di un pratico gancio per appenderlo dopo l’utilizzo. La grammatura del prodotto (360 gr/m2) garantisce un efficace asciugatura e dà una sensazione di morbidezza a contatto con la pelle.

OEKO – TEX

OEKO – TEX e quindi lavorato con materiali privi di sostanze tossiche e nocivi per la salute, nel rispetto dell’ambiente.

INFO Disponibile nelle taglie: S – M – L – XL – XXL – 3XL – 4XL – 5XL MARCHIO: BASSETTI DISEGNATO IN: Italia PRODOTTO IN: Pakistan

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 39.79 x 30 x 12.5 cm; 1.44 Kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 settembre 2021

Produttore ‏ : ‎ BASSETTI

ASIN ‏ : ‎ B09L4TC5T7

Numero modello articolo ‏ : ‎ 9315865

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

Cotone

Chiusura: Annodata

Lavare in lavatrice

Manica lunga

32,90€