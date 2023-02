Bassetti Accappatoio con Cappuccio, certificato OEKO-TEX®, Serie Vivian in morbida spugna 100% Cotone Altamente Assorbente. ITALY Designed

BASSETTI Accappatoio con Cappuccio Serie Vivian in morbida spugna 100% Cotone Altamente Assorbente. ITALY Designed ( BIANCO – Taglia L )

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 39.79 x 30 x 12.5 cm; 1.44 KgDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 settembre 2021Produttore ‏ : ‎ BassettiASIN ‏ : ‎ B09L4TC5T7Numero modello articolo ‏ : ‎ 9315865Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

✔️ 360 grammi metro

Cotone

Chiusura: Annodata

Lavare in lavatrice

✔️ Lavaggio: Lavare in lavatrice a massimo 60 °C e attenersi alle istruzioni riportate in etichetta

✔️TAGLIE e VESTIBILITA’ : (S) 135-150cm – (M) 150-160cm – (L) 160-170cm – (XL) 170-180cm – (XXL) 180-185cm – (3XL) >185cm – (4XL) >185cm – (5XL) >185cm

✔️ QUALITA’: Colori persistenti e durevoli anche dopo innumerevoli lavaggi

31,00€