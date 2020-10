Domani ci sarà una riunione urgente tra il Comitato tecnico scientifico (Cts) e il ministro della Salute Roberto Speranza per valutare la situazione e la possibilità di adottare nuove misure. “Io non faccio il politico, queste decisioni le prendono i ministri su suggerimento dei sanitari. L’errore però che non va commesso è dare raccomandazioni su base nazionale quando la situazione epidemiologica è diversa da Regione a Regione. Ci sono alcune che obiettivamente sono in difficoltà per l’aumento dei contagi e dei ricoveri, e lì c’è bisogno di una stretta maggiore, altre dove ci sono meno problemi”. E’ il suggerimento che arriva da Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie del Policlinico San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, rivolge al Cts tramite l’Adnkronos Salute.

