Bassano Romano, il borgo segreto del cinema italiano

In un angolo della provincia di Viterbo si trova Bassano Romano, un paesino dalle scenografie incantevoli che attira molti registi. Questo borgo ha fatto da sfondo a uno dei capolavori del cinema: “La dolce vita” di Fellini. Parte delle riprese si è svolta al palazzo Giustiniani e nella sua Rocca.

In uno degli episodi del film, il protagonista, interpretato da Marcello Mastroianni, partecipa a una festa dell’alta nobiltà. Nel palazzo, che è chiamato “Bassano di Sutri” nel film, Mastroianni incontra Maddalena, con cui inizia un gioco di echi tra le stanze. In un momento significativo, la ragazza si dichiara, ma viene poi baciata da un altro invitato, lasciando Mastroianni solo e deluso.

Successivamente, gli ospiti si dirigono verso la Rocca, un’abitazione abbandonata, attraversando un ponte e passando attraverso un giardino labirintico, dove si trova anche la statua del fauno. Qui cominciano l’esplorazione della casa, che ospita opere d’arte straordinarie, come la sala di Amore e Psiche e affreschi di artisti celebri come Domenichino e Antonio Tempesta.

La villa Giustiniani Odescalchi è un tesoro spesso ignoto ai residenti, ma molto apprezzato nel mondo del cinema, avendo attirato anche registi come Alberto Sordi, Roberto Rossellini, Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni. Questo luogo rappresenta una vera e propria gemma artistica, scelta da numerosi cineasti nel corso degli anni.