Un piano diabolico per uccidere i genitori, ordito da una coppia di fidanzatini di appena 15 anni. L’oggetto dell’indagine che i carabinieri e la procura dei minori stanno svolgendo a Bassano del Grappa, nel vicentino, suggerisce almeno due paralleli: uno con fatti tragici del passato, come il massacro di Erika e Omar a Novi Ligure, l’altro con il dramma di Napoli, dove un adolescente è stato accompagnato al suicidio da un gioco online. Sì, perché pare che i due giovanissimi non abbiano fatto tutto da soli ma che siano stati plagiati da un gruppo conosciuto nel web.

Gli investigatori stanno analizzando una matassa di materiale, dopo il sequestro di pc, tablet e telefonini in uso ai due. L’indagine nasce qualche mese fa e, probabilmente, è proprio durante il periodo del lockdown che i due quindicenni prendono la sciagurata decisione di eliminare mamma e papà. Alcune conversazioni agghiaccianti sono attualmente l’oggetto di perizie psichiatriche, come quelle sul metodo migliore per arrivare all’obiettivo: avvelenamento, soffocamento, accoltellamento. Ne parlavano così, con leggerezza, sicuri del loro progetto, con l’intento di sistemare ogni dettaglio. I ragazzi provengono da una famiglia della Bassano-bene. Lei più forte e sicuramente trascinatrice, lui condizionabile e, in quanto tale, succube.

Oscuro, ancora, il movente. Forse desideravano maggiore libertà, o magari soldi, o ancora vivere senza l’assillo della carriera scolastica. Certo è che il piano, ormai, era a buon punto. Un piano sventato soltanto grazie al buon senso di un coetaneo, amico di lui, che ha avuto l’intelligenza di non sottovalutare le poche informazioni carpite dall’amico. Ha raccontato tutto ai carabinieri del comando provinciale di Vicenza che, insieme alla Procura dei minori di Venezia, hanno organizzato il blitz e le perquisizioni.

I militari sono entrati così nelle due famiglie, trovando in entrambi i casi genitori amorevoli che mai hanno fatto mancare vicinanza e supporto ai figli. Genitori a cui è caduto il mondo addosso, quando gli inquirenti hanno spiegato il motivo di quelle perquisizioni. Ora però l’attenzione degli investigatori dell’Arma si sposta sul web, per individuare le presenze maligne che potrebbero aver plagiato i due adolescenti, qualcosa che può ricordare il folle gioco di Jonathan Galindo, innesco decisivo per il suicidio del giovane di Napoli. C’è anche chi, vista la localizzazione geografica, in provincia di Vicenza, azzarda paralleli con il massacro di Pietro Maso.