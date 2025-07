Basketball Champions League: Sorteggio e Novità della Stagione

La Basketball Champions League si avvicina alla decima stagione, con l’inizio previsto per i Tornei di Qualificazione e il sorteggio della Regular Season. L’evento si svolgerà mercoledì 2 luglio presso il Museo Olimpico di Losanna, in Svizzera, e coinvolgerà 53 squadre.

Di queste, 29 squadre sono già qualificate per la Regular Season basandosi su criteri sportivi, mentre altre tre dovranno conquistare un posto nei Tornei di Qualificazione. Qui, 24 team si sfideranno in gare ad eliminazione diretta per ottenere il passaggio alla fase successiva.

La cerimonia del sorteggio, che definirà i gruppi della Regular Season e i tabelloni dei Tornei di Qualificazione, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della BCL.

I Tornei di Qualificazione prevedono la partecipazione di 24 squadre suddivise in tre tornei. Un torneo sarà dedicato ai campioni di nazioni non rappresentate direttamente nella Regular Season (Champions Path), mentre gli altri due accoglieranno squadre che aspirano a qualificarsi. Le date e le sedi delle competizioni saranno annunciate a luglio.

La Regular Season si comporrà di otto gruppi, ciascuno formato da quattro squadre. Le 29 già qualificate e le tre vincitrici dei Tornei di Qualificazione saranno suddivise in fasce, secondo il ranking dei club e dei paesi.

Non ci sarà un ulteriore sorteggio per i Play-In e il Round of 16. Le vincitrici dei match dei Play-In accederanno ai gruppi del Round of 16, determinati da accoppiamenti definiti in base ai risultati della Regular Season. La Regular Season 2024-25 avrà inizio il 7 ottobre 2025.