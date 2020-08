Caso di coronavirus alla Reyer Venezia. Il club lagunare, che da domenica è in ritiro ad Alleghe, ha comunicato che “Austin Daye al suo arrivo a Venezia è stato immediatamente sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al COVID-19. Da venerdì, giorno del suo arrivo dagli Stati Uniti, il giocatore è in isolamento domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico”.

Daye, 32 anni, Mvp della Final Eight 2020 di Coppa Italia vinta dalla Reyer, è a Venezia dal 2018. A giugno l’ala statunitense ha firmato il rinnovo biennale con il club campione d’Italia in carica.











