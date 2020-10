MILANO – Allarme coronavirus in casa Olimpia Milano. L’Asvel Villeurbanne, avversario in Eurolega venerdì scorso al Forum di Assago (vittoria 87-73 per i biancorossi), ha infatti annunciato che tre membri della rosa sono stati trovati positivi: si tratta dell’allenatore TJ Parker e di due giocatori, uno dei quali rimasto in panchina.

Olimpia, tutti negativi al test

L’Olimpia dal canto suo ha informati che tutti i tesserati sono risultati negativi al test svolto venerdì. L’apprensione però sale dopo le notizie provenienti da Lione. Per Milano calendario senza soste con Datome e compagni impegnati sabato sera in trasferta a Trieste. Non si ferma neanche il club francese che è regolarmente partito per Cholet per il match del campionato transalpino. In generale il covid sta mettendo a serio rischio lo svolgimento dell’Eurolega: tra i vari contagiati, il tecnico del Barcellona Jasikevicius (e il suo assistente Maskoliunas) e diversi giocatori di Cska Mosca, Khimki e Zenit.





Messina: “Palazzetti più sicuri della movida”

“Gli impianti da 10mila posti con affluenza controllata sono molti più sicuri dei locali e delle vie affollate che ad esempio si vedono in giro a Roma e Milano”. Lo ha detto il coach e presidente dell’Olimpia Milano, Ettore Messina, intervenendo al Festival dello Sport, commentando l’attuale momento di difficoltà in tutta Europa per la seconda ondata del Coronavirus e l’ipotesi di tornare ad una nuova chiusura dei palazzetti. “Mi preoccupa non l’Eurolega ma il mondo. Sono preoccupato dai tanti contagi, come tutti quelli che hanno figli che vanno a scuola, o che ogni giorno vanno al lavoro. Per mesi abbiamo fatto finta di non capire. Autobus pieni, gente fuori la sera, stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Con oggi siamo arrivati a 10-12 giocatori positivi in Eurolega, il calcio ha diversi casi, nelle altre leghe la stessa cosa. Tocchiamo ferro – conclude -, la salute generale è molto più importante della pallacanestro”.







