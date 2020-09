Prima vittoria stagionale per Treviso

– Venezia si prende la rivincita contro Trieste (79-62) e l’aggancia in vetta alla classifica del gruppo C di Supercoppa. Al Taliercio, la Reyer ha fatto la differenza con un gran terzo quarto in cui è passata dal +2 al +18, trascinata da Vidmar e Stone. Alla fine, però, il migliore per i lagunari è stato Watt, autore di 22 punti. Agli ospiti non sono serviti i 17 punti di Fernandez.

Nell’altra gara del girone, prima vittoria stagionale di Treviso che spegne le residue speranze di Trento schiantandolo per 91-67. Gara dominata dai veneti, trascinati da Carroll (18 punti), Logan (17), Imbrò (15) e Russell (13). Nella Dolomiti si sono salvati solo Williams (15 punti) e Pascolo (13).