A Milano basta un gran primo tempo per battere Venezia

– Saranno Milano e Virtus Bologna a contendersi, domenica sera, la Supercoppa italiana di basket 2020. L’Olimpia approda in finale dopo aver piegato 76-67 Venezia, la squadra felsinea, invece, grazie al netto successo (88-76) su Sassari. Milano andrà a caccia del quarto titolo dopo i tre consecutivi conquistati dal 2016 al 2018, la Virtus proverà a rinverdire un successo che manca dal 1995, ovvero dalla prima edizione della manifestazione. Da allora, infatti, è andata in finale altre sette volte, perdendo sempre.

A Milano è bastato un gran primo tempo, chiuso avanti di 20 punti (43-23) per piegare la resistenza della Reyer. I lagunari nella ripresa hanno tentato una clamorosa rimonta: sono arrivati fino al -5 a 22″ dalla conclusione ma non sono riusciti a completare il miracolo. Nell’Olimpia i migliori sono stati Delaney (19 punti e 6 assist), Punter (15) e Hines (12) mentre nella squadra di De Raffaele si è salvato solo Watt, autore di 19 punti.

Abass e Tessitori trascinano la Virtus

La Virtus, dopo aver sofferto per tre quarti di gara (è stata sotto anche di 8 punti nel primo tempo), ha fatto la differenza con uno strepitoso ultimo quarto. Presa per mano da Abass e Tessitori è volata sul +10 in avvio di parziale e poi ha chiuso in scioltezza dopo aver toccato anche il +17. Sugli scudi, oltre ad Abass (13 punti) e Tessitori (11) anche Teodosic che ha totalizzato 13 punti e 6 assist. A Sassari non sono serviti i 24 punti di Bilan, i 17 di Spissu e i 13 di Burnell.