Shields torna in Italia, sponda Milano

– Il mercato del basket italiano entra nel vivo e continua in particolare a rinforzarsi l’Olimpia Milano che oggi ha ufficializzato l’arrivo della guardia-ala danese Shavon Shields. In casa Varese invece è imminente l’addio di Jason Rich che si era accordato col club nemmeno un mese fa. Dall’estero arriva la notizia che Pau Gasol potrebbe tornare in Europa e precisamente al Barcellona.

Milano ha ufficializzato l’arrivo, con contratto biennale, di Shavon Shields, guardia-ala danese classe ’94, proveniente dal Kirolbet Baskonia. “Voglio ringraziare Giorgio Armani, il presidente Leo Dell’Orco, Coach Ettore Messina, ma in realtà tutta l’Olimpia Milano per avermi concesso questa opportunità – ha commentato Shields – Sono estasiato all’idea di lavorare con i miei nuovi compagni e di far parte di un club storico come questo”. “Shavon è un giocatore nel pieno della maturità, esperto ma ancora giovane, con le caratteristiche ideali per far parte della nostra squadra”, ha detto invece il general manager Christos Stavropoulos. Per Shields si tratta della seconda esperienza italiana dopo due stagioni, e altrettante finali scudetto, con la maglia di Trento.

Varese, Rich verso l’addio

Rischia di finire il matrimonio fra Varese e Jason Rich. La società lombarda infatti fa sapere in una nota che “la scorsa settimana il giocatore Jason Rich ha espresso la volontà di non onorare il contratto firmato da entrambe le parti in data 21 giugno 2020. Le motivazioni alla base di questa decisione sono da ricondurre alla sfera personale del giocatore. Il club biancorosso intende sottolineare che sta valutando ogni via possibile per tutelare i propri interessi e la propria immagine nelle opportune sedi”. Rich si era legato a Varese con un contratto di un anno, tornando così in Italia dopo le esperienze a Cantù (2008-2009), Cremona (da gennaio 2012 e poi nella stagione 2013-2014) e Avellino (2017-2018), annata, quest’ultima, chiusa da MVP del campionato.

Gli altri affari

L’Allianz Pallacanestro Trieste starebbe valutando di ingaggiare William Buford, secondo quanto scrive “Il Piccolo”. Il giocatore 30enne ha trascorso la stagione 2019/20 con la maglia della Virtus Roma e in LegaBasket ha realizzato 12.3 punti di media a partita con 3 rimbalzi. In casa Fortitudo Bologna, Henry Sims andrà in Corea del Sud, e allora il nuovo centro titolare sarà lo stesso che coach Sacchetti aveva lo scorso anno a Cremona: Ethan Happ, svincolato dall’Olympiacos Pireo. Per Filippo Baldi Rossi, il lungo che la Virtus Bologna non vuole lasciare andare e che sembrava promesso a Pesaro, dopo l’interessamento di Brindisi, arriva anche la corte più pressante e con un’offerta migliore di Reggio Emilia. E la destinazione potrebbe essere proprio quest’ultima.

Gasol verso Barcellona

Pau Gasol, 40 anni e tanta voglia di continuare a giocare. Uno dei fuoriclasse della Nba, vincitore di due titoli, potrebbe tornare in Europa e precisamente nella sua Catalogna per la parte conclusiva della sua carriera. Per ora non ha voglia di smettere e dopo più i due decenni e tante soddisfazioni e moltissimi soldi sul fronte del grande basket americano, si appresta a rientrare in patria. Il campione dei Lakers prima e dei Grizzlies poi (ma anche dei Bucks e di altre formazioni) potrebbe firmare presto un contratto con il Barcellona, le trattative secondo i media spagnoli sarebbero a buon punto. Gasol, che è una colonna della nazionale spagnola con la quale fra l’altro ha anche vinto i Mondiali del 2006, è considerato uno degli stranieri più forti ad avere militato in Nba, oltre che il cestista spagnolo più forte di sempre.