Treviso nel finale piega la tenacia di Trento

– Il massimo campionato di basket 2020-21 si apre con la vittoria di Treviso, che fa sua la prima partita della Serie A dopo il lockdown superando 84-80 Trento nell’anticipo al ‘Palaverde’. La De’ Longhi prima ha dominato il match, ma poi ha rischiato grossissimo e il tifo dei 700 spettatori presenti ha dato una bella mano alla squadra di Menetti.

I padroni di casa hanno disputato un primo tempo sontuoso, chiudendo sul 25-18 il primo quarto per poi andare al riposo lungo avanti di 14 (52-38), ma un black out nel terzo periodo ha consentito di riportarsi sotto alla Dolomiti Energia (64-60 al 30′), che poi nel quarto conclusivo è andata anche in vantaggio di 5 lunghezze, costringendo il coach dei veneti a chiamare time-out per riordinare le idee dei suoi uomini ed evitare di disunirsi ulteriormente e rovinare tutto. Non è bastato all’Aquila essere più efficace a rimbalzo, perché Treviso dimostra di rimanere sempre sul pezzo, anche quando le cose non girano per il verso giusto. Gli ultimi tre giri di lancette sono decisivi. Sul 71-74 arriva prima una tripla di Russell, poi un’incredibile stoppata di Mekowulu, con Logan a innescare in contropiede Imbrò che da dietro l’arco non si fa pregare. Il fallo in attacco di Browne regala un’altra chance a Logan che si protegge con il tabellone e realizza il 79-74, Pascolo però va a rimbalzo offensivo e trasforma un solo libero, Imbrò a 49″ dalla fine arriva dai 5 metri a siglare l’81-75, mentre Browne non si arrende dalla lunga distanza (alla fine 19 a referto, due in meno di Williams, top scorer dell’incontro). Nel finale è Logan (17 punti per lui) dalla lunetta ad essere glaciale e regalare la prima vittoria in campionato alla formazione veneta.



DE’ LONGHI TREVISO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84-80

(25-18, 52-38, 64-60)

DE’ LONGHI TREVISO: Russell 15, Logan 17, Cheese, Vildera 2, Bartoli ne, Imbro’ 14, Piccin ne, Chillo 9, Mekowulu 8, Carroll 10, Akele 9. Allenatore: Menetti.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Martin 12, Pascolo 3, Conti, Browne 19, Forray 13, Sanders 5, Mezzanotte 1, Morgan ne, Williams 21, Ladurner 6, Lechthaler ne, Maye ne. Allenatore: Brienza.

ARBITRI: Lo Guzzo-Perciavalle-Nicolini.

NOTE: Tiri liberi: Treviso 19/23, Trento 10/16. Usciti per 5 falli: nessuno.