Supercoppa 2020: lunedì la presentazione a Bologna

– Eurosport si è aggiudicata per le prossime due stagioni sportive i diritti televisivi pacchetto Pay per la pallacanestro italiana. Lo ha comunicato la LegaSerie A dopo aver proceduto alla valutazione delle offerte pervenute per le annate sportive 2020/2021 e 2021/2022: il pacchetto Pay prevede il diritto (e l’obbligo) di trasmettere tutte le partite di regular season – di cui almeno due sulla piattaforma satellitare – e di play-off del massimo campionato, di Supercoppa (la cui finale sarà trasmessa in chiaro su uno dei canali di Discovery) e di Coppa Italia. Quanto ai pacchetti ‘Free’ e ‘Radio’, si legge nel comunicato, la Lba si riserva ulteriori valutazioni, non escludendo la pubblicazione di un nuovo invito ad offrire.

A proposito di Supercoppa, lunedì 24 agosto, alle ore 13, il presidente di Lega Basket Serie A Umberto Gandini e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini presenteranno in videoconferenza l’edizione del Cinquantenario LBA, che aprirà la nuova stagione 2020-21 e che si concluderà con la Final Four in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna il 18 e 20 settembre, una settimana prima dell’inizio del campionato.