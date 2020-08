ORLANDO – Continuano i playoff Nba nella ‘bolla’ di Orlando. Ieri sono arrivati i successi di Miami sugli Indiana Pacers (124-115) e dei Milwaukee Bucks su Orlando Magic 121-107. Gli Heat si portano sul 3-0 nella serie disputando il miglior primo tempo della propria storia nei playoff (74 punti). Nel secondo parziale i Pacers si erano rifatti sotto, riportandosi a -4, ma non è bastato. Riguardo i Bucks, Giannis Antetokounmpo e compagni hanno dominato dall’inizio, toccando anche il vantaggio di +34 nel secondo tempo, grazie soprattutto ai 35 punti del greco. Ai Magic non sono bastati i 24 punti di DJ Augustin per evitare l’1-2 nella serie. Espulsi nel finale Marvin Williams e James Ennis III, venuti alle mani. Nella notte italiana invece Oklahoma City batte all’overtime gli Houston Rockets (119-107) e i Los Angeles Lakers stendono i Portland Trail Blazers per 116-108.





A Houston non basta Harden

Oklahoma City batte Houston per 119 a 107 e si porta sul 2-1 nella serie valida per il primo turno dei play-off della Western Conference. I Thunder si impongono sui Rockets dopo un overtime con 20 punti di un ispirato Danilo Gallinari, capace di totalizzare anche 7 rimbalzi e 3 assist in oltre 38 minuti di gioco. Il più prolifico nel quintetto di coach Donovan è il tedesco Dennis Schroeder con 29 punti. Ai texani è servito a poco il top-scorer del match, James Harden, che termina la sua prestazione con un bottino personale di 38 punti. Eppure i Rockets erano partiti forte portandosi sul 7-19 proprio grazie ad Harden. Oklahoma torna in gara, rimonta, e la gara procede testa a testa fino ai secondi finali. Un fallo di Paul lontano dalla palla costa il libero ma sulla rimessa i Rockets la perdono e Gilgeous-Alexander firma il sorpasso con una tripla con una manciata di secondi. Poi manda in lunetta House, che fa 1 su 2. 104-104, è supplementare perché Paul sbaglia il tiro della vittoria. I Thunder prendono il sopravvento, con Harden che esce col sesto fallo e le inutili prodezze di Jeff Green, mentre Chris Paul piazza le due triple che decidono la sfida.





LeBron trascina i Lakers

Come per i Thunder, allungano sul 2-1 nella serie anche i Los Angeles Lakers, che si impongono sui Portland Trail Blazers per 116-108, trascinati dai 38 punti messi a segno da LeBron James che diventa il terzo miglior tiratore dall’arco nella storia dei playoff con 375 tiri da tre realizzati in carriera, superando Klay Thompson. Davanti a lui solo Ray Allen con 385 e Stephen Curry con 470. Il match, però, è stato più combattuta della precedente e Portland ha mantenuto un leggero vantaggio per tutto il secondo quarto, mentre James ha tenuto praticamente da solo la linea di galleggiamento in attacco, dove Nurkic soffre mentre Davis fatica in marcatura su Carmelo Anthony. All’intervallo siamo 53-57 grazie alla tripla di McCollum. Si riprende e Kentavious Caldwell-Pope affianca LeBron per il sorpasso dopo un break 14-7; Quindi arriva il momento di Anthony Davis di LA con uno strappo che porta i Lakers sul +12. I Blazers hanno tentato di risalire ma dalla panchina hanno avuto poco (solo 8 punti) e la nuova coppia sotto canestro Whiteside-Nurkic non ha funzionato. Invece James e Davis vanno entrambi vicino alla tripla doppia.









