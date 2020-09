Leonard guida il secondo quintetto, si rivede Chris Paul

– LeBron James conquista record anche quando non scende in campo. In attesa di giocare la finale playoff di Conference contro Denver, il Prescelto entra per la 16/a volta nei tre migliori quintetti All-Nba superando Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan fermi a 15. È la sua 13/a apparizione nel primo quintetto. King-James è stato votato all’unanimità, così come Giannis Antetokounmpo con 100 punti su 100 disponibili da una giuria di media ed emittenti. Insieme a loro ci sono Anthony Davis (LA Lakers), James Harden (Houston), Luka Doncic (Dallas). E’ la tredicesima volta che due giocatori dei Lakers fanno parte del primo quintetto. L’ultima volta è stata nel 2004, con Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.

Il giocatore dei Clippers, Kawhi Leonard, guida la seconda squadra All-Nba con la stella di Denver Nikola Jokic, che ha appena contribuito a eliminare i Clippers martedì sera. A loro si uniscono Chris Paul di Oklahoma City, Pascal Siakam di Toronto e Damian Lillard di Portland. Jayson Tatum di Boston e Jimmy Butler di Miami, entrambi finalisti della Eastern Conference, si sono guadagnati un posto nella terza squadra con Rudy Gobert di Utah, Ben Simmons di Philadelphia e Russell Westbrook di Houston. Due curiosità che riguardano Luka Doncic e Chris Paul: lo sloveno dei Mavs, alla sua seconda stagione NBA, è alla prima apparizione, mentre l’esterno degli Oklahoma City Thunder mancava in un quintetto dalla stagione 2015/16.