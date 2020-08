ORLANDO – Nuovi verdetti a Ovest dove Nicolò Melli e i suoi New Orleans Pelicans sono ufficialmente fuori dalla post-season. A cancellare i sogni playoff dell’azzurro ci hanno pensato i San Antonio Spurs che, trascinati da un super DeRozan, vincono 122-113, ma anche la contemporanea vittoria di Portland ai danni di Philadelphia con un Damian Lillard da 51 punti.

San Antonio spegne i sogni di New Orleans

Contro i Pelicans, in una sfida fondamentale per la corsa play-off, San Antonio fa gara di testa per tutta la partita, pur facendosi rimontare dal +17 nel terzo quarto. Poi, grazie all’esperienza di DeMar DeRozan negli ultimi minuti, gli Spurs portano a casa una vittoria importantissima: il leader di San Antonio mette a segno 14 dei suoi 27 punti nel quarto periodo, infallibile dalla lunetta (7 su 7) e preciso anche dal campo (10 su 16). Dal canto suo Marco Belinelli ha il merito di essere in campo negli ultimi minuti attirandosi i falli dei Pelicans e realizzando 4 liberi fondamentali: un contributo prezioso alla vittoria dei texani anche in una serata non brillantissima al tiro (3 su 11 dal campo, con 2 su 6 dall’arco), chiusa dall’azzurro con 14 punti in 21 minuti. Dall’altra parte del campo Nicolò Melli gioca una decina di minuti nel primo tempo con 2 punti a referto, poi resta a osservare la sconfitta dei compagni.

Lillard celebra un canestro con Melli

Lillard super, Philadelphia perde Embiid

Dopo il passo falso contro i Clippers, i Blazers dunque tornano al successo e si riportano vicini all’ottavo posto occupato da Memphis, con la certezza che sabato alle 20.30 italiane si disputerà almeno una partita dello spareggio per andare ai playoff. Un successo arrivato dopo aver quasi sprecato 17 punti di vantaggio, ma tenuto stretto grazie a due liberi di Nurkic a 10.2 secondi dalla fine. A trascinare Portland è soprattutto Damian Lillard: dopo i pesanti errori contro i californiani e le bordate verbali con Beverley e George, la stella dei Blazers si sfoga mettendo 18 punti nel solo ultimo quarto e portando i suoi al successo con 16 su 28 al tiro e 15 su 16 ai liberi. Il secondo miglior realizzatore in casa Blazers è Carmelo Anthony con 20 punti, che si toglie la soddisfazione di superare John Havlicek e Paul Pierce nella classifica marcatori di ogni epoca, salendo al 15° posto assoluto. Per i Sixers la notizia peggiore della serata è però l’infortunio di Joel Embiid, costretto a uscire per un problema alla caviglia sinistra.

Toronto inguaia Memphis, cadono i Clippers

Quinta sconfitta in sei partite giocate a Orlando per Memphis che rischia seriamente di uscire delle prime otto a Ovest con Portland, San Antonio e Phoenix che potrebbero addirittura lasciarla fuori dal play-in. Toronto vince 108-99. Non bastano a Memphis un discreto inizio e un buon ultimo quarto con i Raptors ormai rilassati. Serve, invece, un tempo supplementare ai Boston Celtics per avere la meglio sugli Orlando Magic. Finisce 122-119, ma è l’indisciplina a costare ai Magic, con Boston che nell’overtime scappa via dalla piazzola. Miglior marcatore Gordon Hayward con 31 punti. Cadono i Los Angeles Clippers, che cedono contro Brooklyn 120-129 in un match che aveva poco da dire a due squadre già proiettate ai play-off. Ai Clippers non bastano i 39 punti di Kawhi Leonard, mentre per i Nets miglior marcatore è Caris LeVert con 27 punti.

Toronto-Memphis

Addio play-off anche per Sacramento

Houston batte Sacramento per 129-112 e sancisce l’addio definitivo dei Kings ai play-off. I Rockets prendono in mano la partita dal secondo quarto, sorpassano all’inizio del terzo quarto e volano via toccando addirittura il +24. Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, infine, superano senza grossi problemi i Washington Wizards imponendosi 121-100. Ottima prestazione per l’azzurro autore di 20 punti in 21 minuti giocati (6/8 per lui, con 3/5 da tre), 2 rimbalzi e 2 assist. Meglio di lui solo Darius Bazley: 23 punti con 5/8 da tre. Per i Thunder vittoria importante in chiave play-off.

I risultati

Portland Trail Blazers – Philadelphia 76ers 124-121, San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans 122-113, Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 108-99, Boston Celtics – Orlando Magic 122-119 dOt, Sacramento Kings – Houston Rockets 112-129, L.A. Clippers – Brooklyn Nets 120-129, Oklahoma City Thunder – Washington Wizards 121-100.







