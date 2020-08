Prima tripla doppia per Valanciunas

La vincente di Memphis-Portland sfiderà ai playoff i Los Angeles Lakers, dopodiché sarà ufficialmente definita la griglia della post-season Nba. Le vittorie dei Grizzlies e Blazers rispettivamente contro Milwaukee e Brooklyn spengono definitivamente le speranze dei San Antonio Spurs, che non accedono ai playoff dopo una striscia record di 22 partecipazioni di fila.

Nell’ultimo match di regular season i Blazers (35-39) superano 134-133 i Brooklyn Nets (35-37) in una sfida all’ultimo respiro, con Brooklyn, che nonostante non avesse niente da chiedere alla partita, arriva a prendersi il tiro per vincere. La conclusione di Caris LeVert prende però solamente il ferro e i Blazers riesono a strappare la vittoria che vale l’ottavo posto a Ovest. Altra prestazione eccezionale di Damian Lillard, che si carica Portland sulle spalle e chiude con 42 punti nonostante i raddoppi anche a centrocampo della difesa dei Nets. Il numero 0 nelle ultime tre gare ha segnato 154 punti: nessuno come lui in questa stagione e nelle ultime tre partite di qualsiasi annata (il record precedente era 128 di Dominique Wilkins). Memphis (34-39) arriva al play-in grazie al comodo successo per 119-106 sui Milwaukee Bucks (56-17) privi di Giannis Antetokounmpo, sospeso per una partita. I Grizzlies prendono il largo nel secondo quarto e non si guardano più indietro. Ja Morant chiude con una tripla doppia da 12 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, tirando però male dal campo (5/17, 0/4 da tre). Grandissima prestazione di Jonas Valanciunas: il lituano mette a referto la sua prima tripla doppia in carriera con 26 punti, 19 rimbalzi e 12 assist con 11/17 al tiro. Il miglior marcatore di Memphis è però Dillon Brooks che ne mette 31 con un ottimo 4/7 dall’arco. Sabato la prima sfida ai Blazers: se Memphis dovesse vincere se ne giocherà un’altra domenica, altrimenti Portland accederà subito ai playoff sfidando i Lakers.

Spurs out, non succedeva dal 1997

Se Memphis e Portland si contenderanno dunque l’ultimo posto per la post season, in casa San Antonio c’è enorme delusione. Gli Spurs infatti falliscono l’accesso ai playoff dopo 22 partecipazioni consecutive, non succedeva dal 1997. Eppure coach Popovich non fa drammi ai microfoni: “Ce la siamo giocata fino all’ultimo, sono comunque soddisfatto della risposta dei giovani, della striscia non mi importa molto”. Già consapevole del proprio destino, SA (32-39) cede 118-112 a Utah (44-28), partita che profuma di congedo per Marco Belinelli. Sono 16 i punti dell’azzurro in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita in maglia Spurs, visto che a fine stagione sarà free agent. Beli chiude la difficile stagione 2019-20 (era dal suo anno da rookie che non segnava meno di 7 punti con meno di 17 minuti di media) con 6/11 dal campo di cui 3/6 dalla lunga distanza in poco meno di 30 minuti di gioco. Fuori dai playoff anche Phoenix (34-39) che travolge 128-102 Dallas (43-32) centrando l’ottava vittoria su otto partite nella bolla di Orlando, unica squadra a riuscirci. L’accesso al play-in però dipendeva dal risultato di Portland contro Brooklyn, e con la vittoria dei Blazers l’incredibile cavalcata dei Suns non si è conclusa con il lieto fine.

La griglia (quasi) completa

Nelle altre partite Orlando Magic fa sua la sfida per 133-127 con i New Orleans Pelicans grazie ai 23 punti di Nikola Vucevic e ai 22 di DJ Augustin; per il quintetto della Louisiana, 31 punti di Frank Jackson e solo 6 (con 5 rimbalzi in 25 minuti di impiego) di Nicolò Melli, partito come titolare. Washington batte 96-90 Boston, mentre Sacramente sorprende 136-122 i Lakers. Questa la griglia dei playoff:

Eastern Conference

Milwaukee Bucks-Orlando Magic

Miami Heat-Indiana Pacers

Boston Celtics-Philadelphia 79ers

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Western Conference

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies/Portland Blazers

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets

Denver Nuggets-Utah Jaz

Los Angeles Clippers-Dallas