ORLANDO (Stati Uniti) – Saranno i Miami Heat a giocarsi il titolo Nba contro i Los Angeles Lakers. In gara 6 della finale di Eastern Conference la franchigia della Florida ha sconfitto per 125-113 i Boston Celtics, chiudendo così la serie sul 4-2 in suo favore e meritandosi le Finals sei anni dopo l’ultima volta, unica squadra della Lega a disputare la sesta sfida per l’Anello negli ultimi 15 anni (nel roster è Udonis Haslem l’unico giocatore ad essere sempre stato presente in queste stagioni). Un successo che regala a coach Spoelstra la quinta Finals Nba della carriera, la prima a distanza di sei anni dall’ultima volta. L’allenatore degli Heat diventa così l’ottavo della storia della Lega a giocarsi così tante volte il titolo, al pari di Steve Kerr e KC Jones e dietro solo a Gregg Popovich (6), John Kundla (6), Pat Riley (9), Red Auerbach (11) e Phil Jackson (13).

Adebayo con 32 punti spinge gli Heat in Finale

A trascinare la banda di Spoelstra sono i 32 punti, con 14 rimbalzi e 5 assist di un super Bam Adebayo e i 22 punti realizzati da Jimmy Butler. Miami parte forte e chiude 33-27 il primo parziale, all’intervallo lungo i Celtics recuperano portandosi a due sole lunghezze (62-60), distacco che resta invariato a fine terzo quarto (88-86), poi nell’ultima frazione è Boston a scappare avanti 96-90, ma gli Heat mettono il turbo nel finale con un’accelerazione decisiva fino al +12 alla sirena. Merito in particolare del contributo offerto da Adebayo, bravo a riscattare una non brillante gara 5: il lungo è già nella storia dei play-off, secondo giocatore più giovane a piazzare 30 punti e 10 rimbalzi in un closing-game per le Finals. Le cifre messe a referto nella serie sono uniche nel loro genere: 21.8 punti, 11 rimbalzi, 5.2 assist e 60.8% dal campo, numeri mai visti prima in una finale di Conference, a prescindere dall’età, visto che Adebayo con i suoi 23 anni e 71 giorni è anche il più giovane a chiudere con almeno 20 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media nell’ultimo testa a testa playoff in una Conference Nba.





Butler: “Un traguardo inseguito per mesi”

Decisiva anche la prestazione di Butler da 22 punti e 8 assist, uno dei sei giocatori in doppia cifra in casa Heat, assieme ai 19 realizzati da Tyler Herro in uscita dalla panchina, ai 15 di Duncan Robinson e ai 13 di un Goran Dragic per una volta leggermente meno preciso dei compagni (4 su 11 dal campo). “Significa tutto per noi, è il traguardo inseguito da mesi – sottolinea al termine proprio Jimmy Butler – è una vittoria che abbiamo sognato da tempo, sapevamo di essere forti nonostante i tanti alti e bassi”. Andre Iguodala si conferma invece l’uomo dei momenti e dei match importanti, concludendo una partita perfetta: 15 punti, 5 su 5 dal campo e 4 su 4 dalla lunga distanza nei 28′ sul parquet. Per l’ex Warriors il modo migliore per prendersi la sesta finale Nba consecutiva, il terzo giocatore non Celtics a riuscirci nella storia dopo LeBron James e James Jones.

Non bastano Brown e Tatum ai Celtics

Per Boston, travolta nei dieci minuti finali, il migliore è Jaylen Brown con 26 punti (10 su 17 al tiro, tre triple) e otto rimbalzi. Sono 24 invece i punti messi a referto da Jayson Tatum, conditi da 11 assist, career-high non sufficiente a trascinare la sua squadra a gara 7. Gli Heat fanno festa e si preparano subito alla finalissima contro i Lakers: non c’è tempo per cullarsi sugli allori, il primo atto è in programma nella notte italiana tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre. Di fronte – e anche questo è un dato statistico su cui riflettere – due delle uniche sei squadre nella storia a conquistare l’ultima serie della stagione l’anno dopo non essere riusciti ad arrivare neanche ai play-off. Il team di Los Angeles, infatti, aveva mancato la post season nelle ultime sei annate: in quella che sarà la loro 32esima presenza alle Finals i Lakers vanno a caccia del 17esimo titolo (l’ultimo vinto nel 2010 contro Boston) facendo affidamento innanzitutto su un leader come LeBron James, il quarto giocatore di sempre a raggiungere 10 Finals Nba così da eguagliare Kareem Abdul-Jabbar (meglio hanno fatto solo Bill Russell con 12 e Sam Jones con 11).



Il calendario delle Finals Nba 2019-2020

GARA 1 – 30/09 Miami Heat – Los Angeles Lakers

GARA 2 – 02/10 Miami Heat – Los Angeles Lakers

GARA 3 – 04/10 Los Angeles Lakers – Miami Heat

GARA 4 – 06/10 Los Angeles Lakers – Miami Heat

EV.GARA 5 – 09/10 Miami Heat – Los Angeles Lakers

EV.GARA 6 – 11/10 Los Angeles Lakers – Miami Heat

EV.GARA 7 – 13/10 Miami Heat – Los Angeles Lakers





