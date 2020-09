Lakers avanti 1-0 su Denver nella finale a Ovest dei playoff Nba. Nella bolla di Orlando Los Angeles vince 126-114 gara 1 trascinata da Anthony Davis (37 punti e 10 rimbalzi) e LeBron James (15 punti, 12 assist e 6 rimbalzi), un apporto importante lo danno Rondo (9 assist e 7 punti) e Howard (13 punti). Avanti di 11 a metà gara (70-59) i Lakers prendono il largo nel terzo periodo (103-79) e mettono in cassaforte la vittoria. I Nuggets, reduci dalla storica rimonta in semifinale contro i Los Angeles Clippers (da 1-3 a 4-3), non hanno mai dato l’impressione di poter impensierire Los Angeles. Condizionati dai falli – già tre nel secondo periodo quando i Lakers hanno dato la prima spallata – Murray (21) e Jokic (21) stavolta non sono riusciti a prendere per mano la formazione di coach Malone. Ma la serie è appena iniziata.