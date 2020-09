ORLANDO – Questa volta Boston non si è fatta rimontare portando a casa gara-3 della finale della Eastern Conference che le permette di restare ancora in corsa nella sfida contro Miami. I Celtics riaprono la serie che vede gli Heat avanti 2-1. Come nelle due gare precedenti la formazione coach Stevens è partita a razzo, portandosi subito in vantaggio. Rispetto ai precedenti confronti, però, è riuscita a restare davanti per tutti i 48′ vincendo 117-106.

Miami prova la rimonta, Boston resiste

Il risultato finale ha premiato Boston che, dopo aver chiuso avanti 31-22 il primo quarto è arrivata all’intervallo lungo sul +13 (63-50). Jaylen Brown (26 punti), Jayson Tatum (25 punti e 14 rimbalzi), Kemba Walker (21) e Marcus Smart (20) sono scatenati e nella ripresa toccano tutti quota 20. Non accadeva da 25 anni che quattro giocatori dei Celtics segnassero almeno 20 punti in una sfida playoff. Gli Heat provano a ripetere la rimonta delle due sfide precedenti, accorciano sino al -8 con una tripla di Robinson, ma questa volta i biancoverdi fanno quadrato e portano a casa gara-3. Adebayo, il trascinatore degli Heat in gara-2, è nuovamente il migliore dei suoi con 27 punti e 16 rimbalzi, ma agli uomini di coach Spoelstra manca soprattutto l’apporto di Butler (17) e Crowder (10).











Fonte