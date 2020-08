ORLANDO – 10 anni dopo l’Ovest è di nuovo un affare dei Los Angeles Lakers. I gialloviola battono gli Utah Jazz 116-108 al termine di una partita tiratissima e si assicurano il primo posto nella Western Conference, non accadeva dal 2010. A trascinare gli uomini di coach Vogel è stato uno straordinario Anthony Davis, autore di 42 punti e 12 rimbalzi (13/28 al tiro e quattro triple a bersaglio), che per la 20/a partita in stagione mette a segno i 20 punti solo nel primo tempo eguagliando il primato di Kobe Bryant (stagione 2012/13). La prestazione dell’ex New Orleans mette in ombra quella di LeBron James, vicino alla tripla doppia con 22 punti, 8 rimbalzi e 9 assist.

Gara tirata, decisa nel terzo parziale

Un match intenso, in cui Utah, spinta da Mitchell (33) e Conley (24) non ha mollato un centimetro tanto che all’intervallo lungo il tabellone recitava 58-56 per i californiani. A scavare il solco in favore dei Lakers è stato un terzo quarto impeccabile dal punto di vista difensivo con i Jazz capaci di racimolare appena 20 punti e con i gialloviola, trascinati da Davis e LeBron, allungare sul +10. Nell’ultimo quarto Utah ha provato più volta ad accorciare il distacco, ma gli uomini di Vogel hanno risposto canestro dopo canestro mantenendo il vantaggio pressoché invariato. I californiani adesso, con sei partite di vantaggio sui Clippers, potranno concentrarsi sui playoff.

Melli (New Orleans) in azione

Memphis ancora ko, si accende la corsa al play-in

Ancora una sconfitta per i Memphis Grizzlies, la terza di fila, fermati anche dai New Orleans Pelicans di Nicolò Melli. Un ko che riapre totalmente la corsa agli ultimi posti per accedere ai play-in game. Al trionfo per 109-99 del team della Louisiana contribuisce anche l’azzurro, entrando dalla panchina: l’ala di Reggio Emilia regala ai suoi 5 punti in 20′. Decisivi i 24 punti di Ingram e i 23 di Zion Williamson. Non approfittano della sconfitta di Memphis i San Antonio Spurs che, ancora privi di Marco Belinelli, si arrendono 132-130 ai Philadelphia Sixers e incassano il primo ko nella bolla di Orlando.

Gallinari schiaccia durante Oklahoma-Denver

Gallinari si arrende a Denver, ok Toronto

Bene i Denver Nuggets, che battono gli Oklahoma City Thunder al supplementare grazie alla tripla doppia di Jokic e ai 37 punti di Porter Jr. Dall’altra parte Gallinari chiude con 20 punti frutto di un 6/14 dal campo, 4/9 da tre e 4/6 ai liberi, oltre a 3 rimbalzi e 2 assist in 29 minuti sul parquet. Warren assoluto protagonista nel secondo successo in fila di Indiana: dopo i 53 punti contro i Sixers, nel 111-100 su Washington la stella dei Pacers gioca un’altra grande partita con 34 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Toronto, infine, supera Miami per 107-103 Fred VanVleet sugli scudi: il numero 23 segna 36 punti, con 7 su 12 nel tiro da tre e un perfetto 13 su 13 dalla lunetta.

I risultati

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 109-99; Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 132-130; Utah Jazz-Los Angeles Lakers 108-116; Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 113-121 (ot); Miami Heat-Toronto Raptors 103-107; Washington Wizards-Indiana Pacers 100-111.







