Nella “bolla” di Orlando si chiude la stagione regolare Nba. Quattro i match in programma, griglia playoff già definita. Si parte lunedì. Toronto (53-19) batte Denver 117-109 con coach Nurse che tiene a riposo molti dei suoi titolari. I Raptors tirano 18/35 da tre e portano sei uomini in doppia cifra, sugli scudi Stanley Johnson (23 punti) e Paul Watson (22). Gestisce il minutaggio dei suoi anche coach Malone, Jokic e Murray restano sul parquet 10 minuti, il migliore dei Nuggets (46-27) è Dozier a quota 20 punti.

L’antipasto playoff tra Indiana e Miami va ai Pacers che si impongono 109-92 in una sfida caratterizzata dall’infortunio di Derrick Jones Jr, rimasto a lungo a terra e poi uscito in barella dopo uno scontro con il georgiano Bitadze. Per il vincitore della gara delle schiacciate dell’ultimo All Star Game tanta paura, la risonanza magnetica ha evidenziato un problema al collo. I Pacers (23 punti di McDermott) finiscono quarti a Est (45-28) davanti proprio a Miami (44-29).

Derrick Jones Jr lascia il campo in barella

Secondi a Ovest, i Los Angeles Clippers (49-23) lasciano a riposo Leonard, George ed altri titolari dando spazio alle seconde linee. La sfida con Oklahoma (44-28) finisce 107-103 all’overtime, la differenza per i Clippers la fa Terance Mann con 9 dei suoi 25 punti nei cinque minuti supplementari. Tra i Thunder ritorno convincente per Dennis Shroeder (17 punti) che era uscito dalla bolla per la nascita del figlio. Per Gallinari partenza in quintetto ma solo 9′ sul parquet e 3 punti.

Contrariamente alle altre squadre, Houston (44-28) tiene diversi minuti sul parquet i suoi uomini migliori ma questo non basta alla squadra di D’Antoni per evitare una pesante sconfitta (134-96) contro Philadelphia (43-30). I Sixers, ancora senza Simmons, chiudono con otto giocatori in doppia cifra, 18 i punti di Harris e 14 quelli di Embiid. Il migliore dei Rockets, che al primo turno affronteranno Oklahoma, è Harden con 27 punti e 10 assist in 26′.

GRIGLIA PLAYOFF

Eastern Conference

Milwaukee Bucks-Orlando Magic

Indiana Pacers-Miami Heat

Boston Celtics-Philadelphia 79ers

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

Western Conference

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies/Portland Blazers

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets-Utah Jazz

Los Angeles Clippers-Dallas





Fonte