“Puntiamo a competere con i grandi club italiani”

– Ergin Ataman è l’uomo nuovo del basket torinese. Il tecnico dell’Anadolou Efes di Istanbul è il punto di riferimento del gruppo di finanziatori che rileverà le quote societarie del sodalizio torinese da Stefano Sardara, presidente della Dinamo Sassari. Un processo che sarà obbligatorio, e che subirà quindi un’accelerata, in caso di ripescaggio di Torino in serie A, ma che di contro sarà graduale, con l’acquisizione del 50% delle quote da parte della cordata turca, in caso di conferma in Serie A2. Un progetto ambizioso che può contare sulle finanze e le competenze del gruppo Possible, agenzia di sport management turca che cura gli interessi e l’immagine di diversi protagonisti del mondo professionistico turco: “Conosco Sardara da tanti anni – ha racontato in diretta da Istanbul -. Negli ultimi anni abbiamo spesso parlato di fare business nello sport insieme e quando due mesi fa mi ha accennato alla storia di Torino, chiedendomi se io fossi interessato, mi ha fatto molto piacere. Ho due soci molto importanti: uno è la Possible, l’altro lo presenteremo la prossima settimana e sarà un grande nome che darà grande emozione a tutti a Torino”.

Punta in alto Ataman, sia in compagnia di Sardara in A2 sia nel caso di partenza dalla Serie A. L'obiettivo è ambizioso, l'Europa dei canestri: "Continuerò al 100% il mio lavoro di head coach, ma di sicuro vogliamo portare Torino ai massimi livelli, a competere con le grandi squadre italiane. Il movimento tricolore, dopo anni di difficoltà, è in crescita: la Virtus, Venezia, Sassari e Milano sono realtà consolidate in grande crescita. In caso di Serie A prenderò il club io e i nuovi soci". Ataman continuerà a guidare l'Efes, che resta la sua attività principale, ma farà "business" a Torino, puntando in alto a un ritorno in Europa per la piazza piemontese. Resta l'incognita della categoria: "Non sappiamo ancora che campionato faremo, ma se ci fosse la possibilità di giocare in Serie A ne saremo felici anche se sarà un problema enorme e avremo bisogno di tempo".