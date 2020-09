Adebayo e Dragic stendono i Celtics

– Miami pone le basi per le Finals. Nella “bolla” di Orlando, gli Heat battono in rimonta 106-101 i Boston Celtics in gara-2 della finale della Eastern Conference e volano sul 2-0 nella serie. Clamorosa terza frazione degli uomini di Erik Spoelstra che rimontano 17 punti di svantaggio ai rivali e portano sul 10-1 il proprio record in questa post-season, candidandosi seriamente per la conquista per l’anello. Mai, nei play-off, Miami era riuscita a ribaltare uno svantaggio di 13 punti all’intervallo.

Ce l’ha fatta stavolta, soprattutto grazie a un Bam Adebayo in formato extralusso: 21 punti per lui, dei 17 finali di Miami ben 15 sono suoi. Decisivo anche Goran Dragic, autore di 25 punti. Gli uomini di Stevens se la sono giocata fino in fondo: nonostante il 17-7 subito nel finale, hanno avuto con Brown la tripla dall’angolo per pareggiare i conti a 15 secondi dalla fine. Ma in generale tutto il quintetto degli Heat è sembrato più che rodato: dietro alle prestazioni di Dragic e Adebayo ci sono i 18 punti di Duncan Robinson (6/12 da tre), i 14 di Jimmy Butler, i 12 di Jae Crowder e gli 11 dalla panchina di Tyler Herro.

Tensione nello spogliatoio di Boston

Butler, come al solito, ha elevato il suo gioco col passare dei minuti, soprattutto a livello difensivo dove ha ben sopperito all’assenza di Andre Iguodala, uscito nel secondo tempo per problemi alla schiena, piazzando tre recuperi fondamentali negli ultimi quattro minuti di gara e chiudendo poi i conti dalla lunetta con due tiri liberi del +5 a sette secondi dalla fine. Ai Celtics, avanti 60-47 all’intervallo lungo, non sono bastati i 23 di Kemba Walker e i 21 di Jayson Tatum e Jaylen Brown. A fine match non è mancata la tensione nello spogliatoio di Boston, con un lungo confronto interno e toni accesi, con Marcus Smart furibondo nei confronti dei suoi compagni di squadra. Del resto per i Celtics ora la strada delle finali Nba è in salita, mentre gli Heat possono tornare a sognare a distanza di sei anni dall’ultima volta.