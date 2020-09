Prosegue con successo il sodalizio tra Panasonic e Lega Basket Serie A: forte di un accordo avviato nel 2016, l’azienda sarà Main Sponsor del Campionato di Serie A e degli eventi LBA nella stagione corrente -la quinta consecutiva- fino a Giugno 2021. Panasonic conferma così l’alta visibilità acquisita durante tutte le gare di Campionato, Supercoppa e Coppa Italia grazie a materiali ad alto impatto visivo come i LED banner a bordo campo, gli esclusivi sticker 3D e le grafiche digitali trasmesse in TV, in concomitanza con l’esposizione delle formazioni ufficiali e delle statistiche di gara.

