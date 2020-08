“A Doc Paul”. Paul Biligha, il centro dell’Olimpia Milano e della nazionale azzurra, origini camerunensi e natali perugini, ha ricevuto in dono una maglia del Napoli con autografo e dedica da parte di Kalidou Koulibaly. Biligha è dottore in scienze agrarie, una laurea ottenuta durante i mesi del lockdown con una tesi sulle energie rinnovabili nell’Africa sub-sahariana. Questa la scintilla dell’amicizia nata tra i due sportivi. In un’intervista, Biligha aveva illustrato le sue idee per la soluzione dei problemi di approvvigionamento di energia del Continente nero e aveva parlato della necessità di insistere sulle energie pulite, la eolica, la solare, la geotermia. Il senegalese Koulibaly ha apprezzato le conclusioni di Biligha e ha avuto modo, così, di fargli sentire la sua vicinanza. L’azzurro ha inviato la sua maglia al difensore e ha ricambiato affettuosamente: “Grazie fratello, un bel gesto che non mi aspettavo. Anche io dico no al razzismo”.











