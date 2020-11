Matteo Ballarin, fondatore e presidente del Gruppo Europe Energy, ha deciso di dare maggiore peso alla sua presenza nella compagine azionaria di Bergamo Basket 2014 e, dopo esserne stato partecipe con una quota del 10% e, all’inizio di questa stagione, avere legato il proprio marchio WITHU alla società cestistica diventandone title sponsor, ha deciso di impegnarsi ulteriormente attraverso la prossima acquisizione di ulteriori quote che lo portano a detenere il pacchetto di maggioranza relativa del club. Non una scalata alle posizioni dirigenziali, ma un’operazione di rafforzamento della società giallonera per far si che la BB14 possa diventare un fulcro della vita economico-sportiva della città di Bergamo. “Come sta andando la squadra? Nelle partite preseason che purtroppo è estremamente lunga, abbiamo lavorato molto per amalgamare la squadra nuova. Dire che sono soddisfatto non è la parola giusta ma stiamo lavorando per andare nella direzione corretta. Anche la continuità tecnica ci ha permesso di programmare al meglio la stagione ed il gruppo sta lavorando bene, e vuole dimostrare sul campo quella tenacia che è propria anche della Città”, ha spiegato Matteo Ballarin all’Adnkronos.

