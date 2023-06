basiti quando scoprono la verità

Dopo aver trovato un serpente appeso sull’albero restano senza parole di fronte alla verità che l’enorme rettile custodisce.

Dal momento che nessuno si aspetterebbe di incontrare un animale esotico di simili dimensioni lungo il suo quotidiano cammino in città: una squadra di Vigili del Fuoco è prontamente intervenuta dopo aver ricevuto l’urgente segnalazione da parte di alcuni cittadini. Dei passanti hanno scoperto con meraviglia l’insolita presenza di un gigantesco serpente tra le strade del centro. Il rettile, presto identificato in un serpente di 15 chili, è immediatamente apparso nei servizi delle emittenti locali e sui profili social di moltissimi utenti trasformandosi – in meno di 24 ore – in un importante appello di sensibilizzazioni sulla permanenza in sicurezza di animali esotici all’interno di aree urbane.

Trovano un serpente enorme sull’albero: a tu per tu con una verità che li sorprende

L’insolita scoperta è avvenuta tra le vie alberate nel distretto di Les Corts, in Spagna. Più precisamente in via Felipe de Paz. Lì i pompieri sono intervenuti – numerosi – con delle apposite gru per riuscire a raggiungere il ramo dell’albero su cui si intravedeva – totalmente arrotolato su se stesso – il gigantesco rettile. L’operazione non ha riportato alcun ferito, ma ha ugualmente destato un grande stupore per quella che si è rivelata, sul finale, la provenienza del rettile.

A sorprendere il pronto intervento dei Vigili del Fuoco – accorsi sul posto con ben 5 veicoli messi a disposizione per riuscire a risolvere in breve tempo la delicata situazioni – e la folla di persone radunatasi attorno all’albero, in una zona delimitata da transenne, sarebbe stata una scoperta incredibile. Lo sconosciuto rettile, che dagli scatti riportati su Twitter – lo scorso 18 giugno – dal profilo ufficiale di “Bombers Barcelona”, sarebbe stato – in realtà – un serpente domestico.

Dopo il recente ritrovamento di un Pitone in strada a Milano, quest’ultima strisciante notizia – di un Pitone indiano di circa sette anni d’ètà – ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti sui social network.

L’animale esotico pare non sia riuscito – infine – a riconciliarsi con il suo legittimo proprietario che, dopo averlo – pare – accidentalmente smarrito, potrebbe aver continuato a cercarlo invano oppure semplicemente essersi non curato del suo ritrovamento tra le vie di Barcellona. Per il momento il serpente è stato affidato alle cure della Protezione Animali Esotici.