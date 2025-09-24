Basilicata in crisi: sanità ferma e maglia nera d’Italia

Il Consigliere regionale Giovanni Vizziello denuncia che la Basilicata si colloca all’ultimo posto in Italia per l’attuazione degli interventi sanitari previsti dal PNRR, in particolare per quanto riguarda ospedali e case di comunità. In una nota, Vizziello sottolinea come il report di Agenas confermi questa situazione.

Attualmente, in Italia, ci sono 660 case di comunità e 153 ospedali di comunità attivi, mentre la Basilicata è ferma a zero in entrambi i casi. Questi istituti sono fondamentali per rinforzare l’assistenza nel territorio. Vizziello fa notare che regioni come Veneto ed Emilia Romagna hanno realizzato quasi il 50% delle strutture richieste, evidenziando un netto divario con la Basilicata.

A pochi mesi dalla scadenza per la rendicontazione del PNRR Salute, prevista per giugno 2026, la Basilicata continua a registrare una carenza di servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, in particolare per quelli oltre i settantacinque anni. Vizziello critica l’assessore Latronico, accusandolo di non affrontare la grave situazione degli anziani fragili, che spesso devono ricorrere ai pronto soccorso per ricevere assistenza.

Gli ospedali e le case di comunità risponderebbero efficacemente alle esigenze assistenziali della popolazione, caratterizzata da una alta incidenza di patologie croniche. Vizziello conclude sottolineando l’importanza di realizzare queste strutture e di dotarle del personale sanitario adeguato, evidenziando che il governo regionale deve prioritariamente soddisfare le necessità dei cittadini lucani bisognosi di cure.