Basilicata al centro della transizione ecologica e lavorativa

La Basilicata si distingue nella transizione ecologica, con la provincia di Potenza che emerge per la richiesta di professionisti con competenze verdi. Secondo il Centro Studi della Cisl Basilicata, il Green Skills Report 2024 di Unioncamere evidenzia che il 90% delle imprese meccatroniche del potentino è in cerca di figure professionali capaci di integrare pratiche di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nei loro processi produttivi, superando di gran lunga la media nazionale.

Anche il settore turistico e della ristorazione in Basilicata, soprattutto nell’area di Potenza, sta registrando un crescente bisogno di professionisti in grado di gestire prodotti e tecnologie sostenibili, con circa il 70% delle assunzioni programmate rivolte a figure con competenze green. Questa richiesta è riflesso di flussi turistici sempre più orientati verso la qualità ambientale e pratiche di ospitalità sostenibili.

Tuttavia, la regione deve affrontare una sfida fondamentale: la disconnessione tra domanda e offerta di lavoratori qualificati. Se la transizione ecologica stimola la richiesta di professionisti con competenze ambientali, c’è una carenza di candidati formati adeguatamente. Questo problema è accentuato dall’emigrazione giovanile, che porta via le generazioni più inclini alla formazione continua.

Per rispondere a questa situazione, la Cisl propone di investire nella formazione. Sono già disponibili strumenti, come i fondi paritetici e il Fondo nuove competenze, che possono finanziare la formazione e coprire parzialmente i costi del lavoro per le imprese, facilitando così la crescita del capitale umano.

Le competenze green non sono più un’opzione ma una necessità. La Basilicata ha il potenziale per diventare un laboratorio di sostenibilità, ma è cruciale un forte accordo formativo tra istituzioni, imprese e lavoratori.