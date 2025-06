Basilicata: Accelerare il PNRR per la Sanità Regionale

I consiglieri di Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello e Angelo Chiorazzo, hanno indetto una conferenza stampa per presentare una mozione sul PNRR riguardante la salute. L’intento è quello di accelerare l’avanzamento delle azioni e degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la Basilicata, puntando a riorganizzare e potenziare il sistema sanitario regionale, sia per quanto riguarda la medicina del territorio che l’assistenza ospedaliera.

Secondo i dati presentati, la Basilicata è in ritardo nell’attuazione delle misure della Missione 6 del PNRR, dedicata al potenziamento della sanità. Per questo, è stata proposta una mozione per coinvolgere il Consiglio regionale nel monitoraggio delle attività della Giunta.

Chiorazzo ha evidenziato l’urgenza di evitare che i fondi del PNRR si trasformino in occasioni mancate. Nonostante siano stati pianificati oltre 23 milioni di euro per progetti di telemedicina e innovazione, la regione è tra le ultime in Italia per l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico. Inoltre, a fronte di investimenti previsti di 180 milioni di euro per gli ospedali, molti interventi potrebbero rimanere solo piani se non realizzati entro luglio 2026.

Vizziello e Chiorazzo hanno sollecitato un rigoroso controllo da parte del Consiglio regionale sull’operato della Giunta, che dovrà fornire aggiornamenti trimestrali sul progresso delle misure PNRR. Infine, è stata proposta l’adozione di un Piano straordinario per accelerare l’implementazione degli investimenti e soddisfare le esigenze sanitarie dei cittadini lucani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lecronachelucane.it