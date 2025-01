Basilica di Santa Maria sopra Minerva, a pochi passi dal Pantheon

A pochi passi dal Pantheon, nel centro storico di Roma, si trova la basilica di Santa Maria sopra Minerva, nota anche come “basilica dell’elefante” a causa del famoso obelisco sorretto da un elefante nella piazza antistante. Questa chiesa è un patrimonio artistico e spirituale di inestimabile valore. La piazza è dominata dall’elefante in marmo bianco, creazione di Gian Lorenzo Bernini completata nel 1667, simbolo di saggezza e forza. Il nome “sopra Minerva” richiama la tradizione di un antico tempio dedicato alla dea romana Minerva. Costruita dai Frati Domenicani nel XIII secolo, la basilica presenta uno stile gotico, raro a Roma, in contrasto con il classicismo delle altre chiese.

La facciata è semplice, ma l’interno stupisce con colonne, vetrate colorate e volte a crociera, creando un’atmosfera di grande maestosità. Tra i punti di interesse all’interno vi è la cappella Carafa, affrescata da Filippino Lippi, che narra episodi della vita di San Tommaso d’Aquino e della Vergine Maria. La statua del Cristo Redentore, opera di Michelangelo, rappresenta uno dei capolavori della basilica, esemplificando l’eccellenza artistica del maestro.

Inoltre, Santa Maria sopra Minerva è anche un significativo mausoleo per personaggi illustri. Qui riposa Santa Caterina da Siena, proclamata Dottore della Chiesa e co-patrona d’Europa, la cui tomba continua ad attrarre pellegrini. Anche Papa Leone X, della famiglia Medici, e il cardinale Juan de Torquemada, noto per il suo ruolo nell’Inquisizione, trovano riposo in questa basilica.

Oltre alla sua importanza artistica, Santa Maria sopra Minerva è un centro di vita spirituale e culturale. La basilica ospita regolarmente celebrazioni liturgiche, conferenze e concerti, mantenendo la sua funzione come luogo di incontro e riflessione. Durante l’Anno Santo, in occasione del Giubileo 2025, rappresenta una tappa imperdibile per i visitatori. La basilica non è solo un monumento a Roma, ma anche un simbolo vivo di fede, cultura e storia, che continua a ispirare e attrarre persone da tutto il mondo.