Basesailor Adattatore USB C Femmina a USB Maschio 3Pack,Connettore Cavo Caricatore Tipo C per Apple Watch 7,iPhone 12 13 14 Pro Max,SE,Airpods,iPad 10 Mini 6 Air 4 5,Samsung Galaxy S23 S22 Z Fold Flip

Descrizione prodotto

Lo scopo molto semplice di Basesailor è quello di fornire prodotti di qualità superiore con vantaggi comparativi per i clienti. Perseguendo questo concetto, resteremo impegnati nell’esplorazione e nella fornitura di beni di qualità e convenienti per te, rendendo la tua spesa un’esperienza piacevole. Speriamo davvero che i nostri straordinari prodotti e servizi rendano la tua giornata 🙂

FARE ATTENZIONE ALLA LIMITAZIONE:

NON trasmetterà HDMI, VGA o altri tipi di segnale video.

Cosa c’è nella scatola

Adattatore da USB-C (femmina) a USB-A (maschio) * 3-Pezzi.

Dispositivi compatibili (inclusi ma non limitati a)

Apple Watch iWatch Series 7 SE iPhone 11 12 13 Mini Pro Max SEAirPods Pro, AirPods 1a 2a 3a generazioneSamsung Galaxy S20 S21 S22 FE Plus Ultra 5G Note 10 20 21, Z Flip FoldiPad Pro, iPad 8 8a 9 9a generazione Air 4 4a generazione 2020 Mini Gen 6 2021Google Pixel 6 5 4 4a 3 3A 2 XL

Adattatore Maschio Da USB C femmina a USB Colorato

Collega Le Tue Periferiche USB-C

Questo piccolo prodotto offre un modo semplice per collegare le periferiche USB-C a dispositivi dotati di porte USB standard. Puoi semplicemente attaccarli alle estremità dei dispositivi e non preoccuparti di perdere l’adattatore.

Carica e Sincronizza i Tuoi Dispositivi

L’adattatore offre velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati e una velocità di ricarica massima per tutti i dispositivi USB di tipo c.

Design Estremamente Semplice

Il nostro dongle con corpo in lega di alluminio è una delle opzioni più compatte sul mercato e misura 0,85 “di lunghezza per 0,60” di larghezza. È appena più spesso della presa USB C a cui ti collegherai.

Adattatore Maschio da USB C Femmina a USB Colorato

Questo prodotto funziona con laptop, power bank, caricabatterie e altri dispositivi con porte USB A standard e NON trasmette HDMI, VGA o altri tipi di segnale video.

Colore

Grigio Grigio Viola Argento Grigio Nero

Quantità nella Confezione

1 2 2 2 2 3

Connettore 1

USB C (Maschio) USB C (Femmina) USB C (Maschio) USB C (Femmina) HDMI (Maschio) USB C (Maschio)

Connettore 2

Lightning (Femmina) USB A (Maschio) USB C (Maschio) USB C (Maschio) HDMI (Maschio) USB A (Femmina)

ATTENZIONE ALLA LIMITAZIONE: questo è un adattatore maschio da USB-C femmina a USB-A progettato per la ricarica o il trasferimento di dati e NON supporterà la trasmissione del segnale video.

Con questo piccolo dongle collegato a una porta USB standard disponibile, i tuoi dispositivi legacy (caricabatterie, power bank, computer) possono trasformarsi in una piattaforma abilitata USB-C.

È possibile collegare facilmente qualsiasi periferica USB-C (cavo USB Type-C, unità flash USB Type-C, hub USB Type-C) che utilizza il nuovo connettore USB-C.

Questo adattatore offre velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps tra i dispositivi collegati e supporta anche fino a 2 A di potenza in uscita per caricare i dispositivi. Goditi la ricarica rapida e sicura.

Il nostro dongle con corpo in lega di alluminio occupa pochissimo spazio e può essere collegato direttamente all’estremità dell’hardware USB-A, quindi non dovrai preoccuparti di portarlo in giro.

8,99 €