BASESAILOR Adattatore da USB C a USB 3 Pezzi,Tipo C Femmina A Maschio Connettore Cavo Caricatore per Apple Watch 8 9,iPhone 15 14 13 Pro Max,iPad 11 Air 5 Mini 6,Airpods,Samsung Galaxy S23 S22 A54 A53

Descrizione prodotto

Meno è meglio. Questo è il motto che perseguiamo qui a Basesailor. Forniamo prodotti di semplice utilizzo in modo che tutto ciò che devi fare sia collegarti. Offriamo un design minimalista per arricchire il tuo stile senza rubare la scena. Offriamo soluzioni convenienti in modo che tu possa ottenere di più dal nostro servizio spendendo meno.

Cosa dovresti sapere su questo prodotto

La velocità massima di trasferimento dei dati è conforme al protocollo USB 2.0. Si consiglia la gestione delle aspettative.Le fonti di alimentazione a bassa tensione potrebbero causare basse velocità di ricarica quando questi adattatori sono in uso. La ricarica potrebbe anche non funzionare quando la tensione è troppo bassa.A meno che non siano associati a webcam, questi adattatori non possono essere utilizzati per l’esportazione di video, ovvero questi adattatori non possono funzionare con cavi, adattatori, docking station con HDMI, DisplayPort o qualsiasi altra interfaccia per l’uscita video.

Cosa c’è nella scatola

Adattatore da USB-C (femmina) a USB-A (maschio) * Confezione da 3

Adattatore Maschio Da USB C femmina a USB Colorato

Adattatore Colorato da USB C Femmina a USB Maschio

Dispositivi Compatibili (Inclusi ma non Limitati a)

Apple Watch serie iWatch SE, 7 8 UltraiPhone SE, 11 12 13 14 Mini Plus Pro MaxAirPods Pro 2 3, AirPods 1a 2a 3a generazioneSamsung Galaxy S20 S21 S22 S23 FE Plus Ultra 5G Nota 10 20 21, Z Flip Fold 3 4 5iPad Pro, iPad 8 8a 9 9a 10 10a generazione Air 4 4a 5 5a generazione 2020 2022 Mini Gen 6 2021GooglePixel77a65444a333A2XL

Differenza Riconciliata

Trasforma la porta USB-A del tuo dispositivo in una porta USB-C in un batter d’occhio con questo adattatore e porta i tuoi dispositivi storici nell’era in cui l’interfaccia USB-C è onnipresente. Basta collegare l’adattatore alla porta USB-A e il gioco è fatto.

Di Fascia Alta, a Basso Costo

Un dispositivo di fascia alta merita accessori di fascia alta. Realizzati in lega di alluminio di alta qualità e lucidati con una finitura in metallo lucido rivestita in varie tonalità, questi adattatori possono facilmente abbinarsi o addirittura accentuare l’atmosfera geniale del tuo ensemble tecnologico e non toglieranno nulla alla loro sensazione sofisticata.

Connesso, Sempre

Con una dimensione di 0,85 “* 0,6”, questo adattatore può rimanere permanentemente nella porta del tuo dispositivo senza dargli uno strano urto che può essere un fastidio per gli occhi e scomodo da portare in giro. Tendi a smarrire le cose? Ti abbiamo coperto. Abbiamo confezionato due conteggi di questo adattatore in un unico pacchetto in modo da avere sempre un backup.

Adattatore Colorato da USB C Femmina a USB Maschio

Questo prodotto funziona con laptop, power bank, caricabatterie e altri dispositivi con porte USB A standard e NON trasmette HDMI, VGA o altri tipi di segnale video.

Colore

Grigio Grigio Viola Argento Argento Nero

Quantità nella Confezione

1 2 2 2 2 3

Connettore 1

USB C (Maschio) USB C (Femmina) USB C (Maschio) USB C (Femmina) USB C (Maschio) USB C (Maschio)

Connettore 2

Lightning (Femmina) USB A (Maschio) USB C (Maschio) USB C (Maschio) USB A (Maschio) USB A (Femmina)

(Qualcosa di Vecchio, Qualcosa di Nuovo) Trasforma la porta USB-A di qualsiasi tuo dispositivo in una porta USB-C con questo pacchetto di adattatori e dai loro l’interfaccia necessaria per funzionare nell’era in cui prevalgono le connessioni USB-C. Basta inserire la spina USB-A dell’adattatore nel dispositivo e voilà avrai una porta USB-C.

(Durevole e Colorato) Realizzati con lega di alluminio di grado chirurgico, questi adattatori sono dotati dell’eccellente durata che ci si può aspettare da un prodotto di fascia alta e della finitura in metallo lucido che varia anche in un’ampia gamma di colori che si abbinano alle tonalità dei tuoi dispositivi.

(Connessione in Continuazione) Grazie alle moderne tecnologie di produzione, abbiamo reso questi adattatori abbastanza compatti da essere sempre collegati ai tuoi dispositivi senza evidenti sporgenze e inconvenienti, tanto che non dovrai collegarli e scollegarli costantemente e portarli in giro, che aumenta l’usura e le possibilità di smarrimento.

(Meno Preoccupazione, Più Promessa) Ogni nostro prodotto viene fornito con una promessa che miriamo a mantenere. Sosteniamo questo prodotto con un piano di assistenza senza preoccupazioni di 12 mesi in modo che tu possa acquistarlo con la tranquillità di poterne ottenere uno nuovo o un rimborso completo se questo prodotto non soddisfa i tuoi standard o le tue aspettative.