Baseball, gli Yankees e la rivoluzione delle ‘superbattitori’: cosa sta succedendo

Il mondo del baseball sta vivendo una fase di grande discussione, in particolare per i risultati sorprendenti degli Yankees di New York. Fino ad ora, la squadra ha totalizzato 15 home run, di cui 9 in una sola partita contro i Milwaukee Brewers. Questo dato record ha suscitato un ampio dibattito negli Stati Uniti, poiché gran parte di questi successi è attribuita all’uso di particolari mazze, conosciute come “torpedo bats”.

Queste mazze, rispetto a quelle tradizionali, presentano una forma allungata e una superficie più ampia sopra l’impugnatura, conferendo ai battitori un vantaggio nell’incrementare le possibilità di colpire efficacemente la pallina. Non tutti i giocatori della squadra le stanno utilizzando: ad esempio, Anthony Volpe e Jazz Chisholm hanno provato queste mazze, mentre Aaron Judge, superstar degli Yankees, ha continuato a utilizzare una mazza tradizionale per realizzare tre dei nove home run nell’ultima partita.

L’introduzione delle “supermazze” è il risultato di un’analisi approfondita condotta dagli analisti degli Yankees, che hanno osservato la tendenza di Volpe a colpire la pallina con la parte centrale della mazza. L’idea è stata sviluppata da Aaron Leanhardt, un ex fisico del MIT che si è unito all’organizzazione nel 2018 per allenare i battitori.

Nonostante le polemiche in corso, l’uso di queste mazze rientra nelle normative della Mlb, che stabilisce che la mazza debba essere in legno, con un diametro non superiore a 2,61 pollici e una lunghezza inferiore a 42 pollici, quindi non ci sono violazioni regolamentari da segnalare.