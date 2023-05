Base batteria per Echo Dot (4a e 5a generazione) di PlusAcc (bianco)

Descrizione Prodotto

Capacità della batteria 5000mAh

9 ore al 50% del volumeTempo di standby di 12 oreTempo di ricarica di 3 oreQuattro indicatori luminosiQuando non si usa, si consiglia di tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere l’unità, per evitare di perdere energia.

Compatibile con Echo Dot di quarta e quinta generazione.

La batteria può essere utilizzata durante la ricarica.Non blocca il foro AUX.Il prodotto è solo una batteria, Echo Dot e il caricatore non sono inclusi.Non compatibile con Echo 4 con altezza di 5″.Per caricare la batteria, utilizzare il caricabatterie originale.

La stazione della batteria è compatibile con Echo Dot 4a e 5a generazione (altezza 89 mm), non per Echo 4 Gen (altezza 144 mm).

Non influisce sulla qualità del suono o sulla riproduzione musicale.

Installazione semplice e veloce senza l’utilizzo di magneti.

La batteria portatile da 5000 mAh dura fino a 6 ore senza ricarica.

Confezione: batteria e istruzioni. Non include Echo Dot, cavo di ricarica o adattatore di alimentazione.