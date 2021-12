Ieri gli autori del GF Vip hanno fatto parlare Alessandro Basciano con sua madre, che gli ha comunicato della morte del nonno. Il nuovo gieffino si è subito sfogato con i coinquilini ed ha anche raccontato loro che l’uomo stava male da diverso tempo e che per questo si è spento.

“Cos’aveva? Raga il fatto è che lui aveva già una malattia. Mi spiace più che altro per mia nonna, loro stavano insieme da quando erano ragazzini. Infatti adesso mi hanno fatto parlare con mia madre e sta malissimo, l’ho capito al telefono. Mi ha detto di stare tranquillo qui, però ho compreso. Me l’hanno detto adesso, ma è successo ieri pomeriggio. Cosa posso fare? Come dice Carmen purtroppo non potrei fare molto anche fuori. Il fatto è che prima o poi sarebbe successo, lui non stava affatto bene per questo se n’è andato”.

Basciano parla della scomparsa del nonno.

Alessandro ha fatto capire che il nonno era in una struttura e che per questo non lo vedeva da più di un anno.

“Io so che ha smesso di soffrire, ha fatto un percorso complicato. Lui non stava bene da tanto tempo. Per quello è una cosa che sarebbe accaduta prima o poi sicuro. Ok che ha smesso di soffrire, però è il momento… sono qui dentro. La morte mi mette sempre con le spalle al muro. Era due annetti che stava così, si era bloccato tutto. Non era giovanissimo aveva 88 anni. Stava soffrendo, l’ultima volta che l’ho visto non lo riconoscevamo neanche. Il problema rimane a noi, non a chi se ne va. Però ti dico che per lui forse è meglio così. Stava soffrendo troppo a livello fisico, non se lo meritava. Era in uno stato pessimo”.