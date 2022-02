Per due giorni tutti i gieffini hanno parlato delle presunte frasi razziste pronunciate da Nathaly Caldonazzo, ma l’unico che le ha sentite entrambe è Alessandro Basciano. Subito dopo la puntata di ieri sera del GF Vip l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato nel dettaglio ad Antonio Medugno quello che è successo.

“Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘è come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da 10 N‘.

Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto”.