Due settimane fa gli autori del GF Vip hanno comunicato ai concorrenti della drammatica situazione in Ucraina. I primi a scoprire della guerra scatenata dalla Russia sono stati Alessandro Basciano, Barù, Davide Silvestri e Giucas Casella, che sono stati chiamati in confessionale. Dopo gli uomini è toccato alle donne, anche a loro è stato rivelato tutto in confessionale, poche ore prima della puntata in prima serata.

Ospite a Casa Chi Alessandro Basciano ha spiegato come la produzione ha messo i vipponi al corrente del conflitto in Ucraina. Stando al racconto dell’ex gieffino, gli autori avrebbero raccontato ai concorrenti dell’invasione russa e dei primi bombardamenti, ma senza entrare nei dettagli. Alessandro ha dichiarato che lui e i suoi coinquilini erano sconvolti e non sapevano come fare a fingere di nulla e continuare ad intrattenere il pubblico.

“Quel pomeriggio i hanno chiamato in confessionale, prima gli uomini e poi le donne. Ci hanno detto che era scoppiata la guerra, ma che naturalmente non era esplosa da un giorno all’altro. Ci è stato detto che era una cosa che andava avanti da anni, ma ora hanno iniziato ad agire a livello militare. Noi sul momento eravamo scioccati perché avevamo la puntata e non sapevamo con quale umore l’avremmo affrontata. Comunque è dura stare lì dentro, ti arriva una notizia bomba del genere e devi far finta di nulla. Poi devi intrattenere, ridere e parlare di discussioni per un lavaggio piatti e cose superflue, quindi il nostro umore non era dei migliori.

Non capivamo nemmeno le radici di questo conflitto. Non sapevamo quale fosse la gravità, quali fossero stati i bombardamenti e dove. Pensate che non sapevamo nemmeno se c’erano stati attacchi via terra o mare, nulla. Non sono scesi nei dettagli dello scontro militare e sono stati vaghi. Siamo rimasti malissimo perché nel 2022 non sappiamo come possa essere successa una cosa del genere in Europa. Se ci hanno detto che potevamo uscire? No ci hanno informato senza andare oltre, sono stati molto vaghi, ci hanno girato intorno e non sono andati mirati, ma ci hanno avvisato”.