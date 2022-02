Alessandro Basciano ieri sera è finito d’ufficio al televoto a causa di alcune infrazioni del regolamento e di un atteggiamento “arrogante ed intimidatorio”.

L’atteggiamento dell’ex tentatore nei momenti di lite, soprattutto quelli con Sophie Codegoni, assumono un’aura di tossicità estrema che la stessa Sonia Bruganelli ha bacchettato in diretta. “Ti sei giustificato, ma ti rendi conto che ogni volta che discuti dici a Sophie che è una nullità, una fallita e che non vale niente? Ascoltami, sto dicendo quello che vedo: se c’è uno che dice gravità sei tu, hai pure un figlio maschio! Io ho un figlio maschio di 18 anni e mi si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei! Abbassa la cresta e ammetti di aver sbagliato, quello che hai fatto è imbarazzante“. […] “Non mi devi interrompere, stai dicendo gravità!“. Anche Adriana Volpe ha poi detto la sua: “Hai minacciato di lanciare un peso! Quello che voglio dirti è che devi farti un grande esame di coscienza! Appari un bulletto“.

Alla luce della decisione presa dal Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha minacciato di ritirarsi. “I miei autori mi dicono che domattina Alessandro Basciano vuole lasciare la casa, se se ne va ce ne faremo una ragione, eh”, ha incalzato Alfonso Signorini.

In collegamento con la Casa, il conduttore ha poi chiesto delucidazioni. “Mi dicono che vuoi uscire, è vero?“. “Sì ci stavo pensando, non mi voglio giustificare, ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti“. A questo punto Signorini ha cercato di farlo ragionare: “Non prendere questa nomination come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide“. Parole che hanno convinto Alessandro a restare.

Riuscirà a superare la nomination contro Barù, Nathaly e Kabir?

