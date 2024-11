Basciano: La Verità Svelata e lo Sfogo Incontenibile

A poche ore dalla sua scarcerazione, Alessandro Basciano ha pubblicato un lungo sfogo sui social, attaccando Sophie Codegoni, la madre di lei e i suoi amici. L’ex compagno della Codegoni, che aveva affrontato gravi accuse di stalking e aveva scontato un periodo in carcere, ha scelto di esprimere la sua versione dopo aver ricevuto la revoca della misura cautelare. Nelle sue storie su Instagram, ha affermato: “Giustizia è stata fatta”, sottolineando come le sue innocente siano emerse contro chi lo ha calunniato, e promettendo che chi ha mentito “pagherà le conseguenze”.

Basciano ha poi condiviso il testo dell’ordinanza che ha disposto la sua liberazione. Tuttavia, il suo sfogo non si è fermato qui: con tono di rabbia e frustrazione, ha minacciato di rivelare dettagli su quanto subito e su ciò che aveva tenuto nascosto per il bene della figlia. Ha esortato le persone a vedere chi hanno realmente davanti e ha accusato gli altri di strumentalizzare la situazione, riferendosi indirettamente a Valeria Pasciutti, la madre di Sophie, e ad alcuni amici in comune.

Inoltre, Basciano ha criticato le influenze negative di persone intorno alla Codegoni, menzionando falsi amici e pseudo manager. Ha affermato di essere stato oggetto di attacchi e di aver vissuto momenti difficili, annunciando che ogni dettaglio sarebbe stato rivelato: “Dirò tutto senza filtri, senza limiti, solo verità”. Non si è fermato nemmeno di fronte a citazioni dirette, ringraziando un’agente che avrebbe testimoniato il falso, promettendo di esigere un risarcimento per spese che la persona doveva a lui.

Basciano ha concluso il suo sfogo con un post, fissando un appuntamento con i suoi follower sul canale YouTube di Fabrizio Corona per “raccontare tutta la verità”. Si preannunciano dichiarazioni esplosive e un’ulteriore intensificazione della controversia. Le sue parole, cariche di tensione, evidenziano un clima di rivelazioni imminenti, destando grande curiosità nei suoi seguaci e nel pubblico.