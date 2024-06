Basciano, la sua reazione alla storia tra Sophie Codegoni e Aron Piper

Dopo la rottura (ampiamente discussa a Verissimo a colpi di botta e risposta infuocati) Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno provato a rimettere insieme i cocci della loro storia, ma non ha funzionato. I due si sono rifrequentati per qualche mese, ma il sequel non ha avuto il lieto fine sperato. L’ex gieffina una volta tornata single ha incontrato a Milano Aron Piper e tra i due è scoppiato il colpo di fulmine. Dopo il loro incontro l’attore e l’ex tronista hanno passato una notte in hotel e da allora non hanno mai smesso di vedersi. Come avrà preso questa notizia l’ex compagno di Sophie? A svelarlo è stata un’esperta di gossip, che grazie alle sue affidabili fonti ha scoperto tutti i dettagli della storia tra Sophie e Aron.

Basciano, come ha preso la storia tra la sua ex e il belloccio spagnolo? “Lui sta molto male, pensava che tutto sarebbe tornato come prima”.

Nell’ultima puntata del programma radiofonico Gente di Marte, Deianira Marzano ha dichiarato che Basciano sta malissimo e che sperava di tornare insieme alla Codegoni: “Le cose non andavano bene tra Alessandro e Sophie. Certo, lui non poteva immaginare che sarebbe accaduto questo. Mi hanno detto che nonostante le cose andassero male lui pensava che sarebbero tornati insieme e così non è stato. Mi dicono anche che lui ha ancora le cose di Sophie a casa sua e le aveva fatte mettere al loro posto tutte sistemate. Proprio perché pensava che tutto si sarebbe risolto. Ale sta molto male, sta malissimo, è tanto giù e mi dispiace“.

Deianira ha confermato le sue parole anche su Instagram, dove rispondendo alle domande di una sua follower ha dichiarato: “Sì, è al corrente di tutto e non sta bene. Come ha reagito alla notizia? Sta male, ma supererà con l’amore dei suoi figli“.

Nel dubbio Alessandro ha anche smesso di seguire Sophie.